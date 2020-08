Das Wetter: Nachts im Norden und Nordosten weitere Schauer und Gewitter, lokal mit Unwettergefahr. Sonst aufgelockert bewölkt und meist trocken. Tiefstwerte 20 bis 14 Grad. Morgen im Norden und im Südwesten sonnig, sonst gebietsweise teils kräftige Gewitter. Temperaturen 24 bis 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordhälfte wiederholt Schauer und teils kräftige Gewitter, lokal auch Unwetter möglich. In der Südhälfte sonnig. 26 bis 33 Grad.