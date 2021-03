Das Wetter: In der Nacht im Nordosten und im äußersten Süden Schneeregen oder Schnee, im Südwesten bleibt der Himmel meist klar. Die Temperaturen gehen auf plus zwei bis minus sieben Grad zurück.

Am Tag in der Mitte des Landes regnerisch, in höheren Lagen Schnee. Im Süden und Norden sonnig. Höchstwerte drei bis neun Grad.



Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag überwiegend bewölkt und im Norden gelegentlich Regen. Nur im Süden freundlicher. Temperaturen drei bis zehn Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.