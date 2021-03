Das Wetter: In der Nacht im Nordosten und im äußersten Süden Schneeregen oder Schnee, im Südwesten bleibt der Himmel meist klar. Die Temperaturen gehen auf +2 bis -7 Grad zurück. Am Tag in der Mitte des Landes regnerisch, in höheren Lagen Schnee. Im Süden und Norden sonnig. Höchstwerte 3 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag überwiegend bewölkt und im Norden gelegentlich Regen. Nur im Süden freundlicher. Temperaturen 3 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.