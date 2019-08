Das Wetter: In der Nacht im Nordwesten Regen. Sonst wolkig, aber trocken. 17 bis 8 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte stark bewölkt mit Regen. In der Südosthälfte heiter bis wolkig, nachmittags auch hier einzelne Schauer. Temperaturen 19 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Süden und Südosten sonnig oder leicht bewölkt. Im den übrigen Gebieten kräftiger Regen, örtlich auch starke Gewitter mit Unwettergefahr. 20 bis 32 Grad.