Das Wetter: In der kommenden Nacht im Südosten und Osten sowie in der östlichen Mitte örtlich Regen und vereinzelt Gewitter. In den Alpen Schneefall. Sonst bewölkt und meist trocken. Tiefsttemperaturen 14 bis 5 Grad. Morgen erneut bewölkt mit viel Regen bei Höchsttemperaturen von 15 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden und Nordosten weiterhin regnerisch, sonst meist trocken mit sonnigen Abschnitten. 16 bis 21 Grad.