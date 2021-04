Das Wetter: In der Nacht im Osten gebietsweise Regen, in höheren Lagen Schnee, sonst niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen plus 4 und minus 5 Grad. Tagsüber im Norden und Westen freundlich, im Osten und Süden stark bewölkt, gebietsweise Regen. Höchstwerte 6 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag mehr Wolken als Sonne und gebietsweise Regen oder Schauer. 7 bis 15 Grad.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.