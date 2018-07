Das Wetter: Am Abend und in der kommenden Nacht im Osten weitere Schauer und Gewitter. In der Westhälfte abklingende Niederschläge. Tiefstwerte 22 bis 15 Grad. Morgen im Osten anfangs noch schauerartiger Regen und einzelne Gewitter, sonst heiter bis wolkig und trocken. 27 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Montag verbreitet sonnig. Im Westen und Nordwesten sowie am Alpenrand stärker bewölkt, aber meist trocken. 29 bis 37 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.