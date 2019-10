Das Wetter: In der Nacht im Süden stark bewölkt und teils Regen, im Norden und in der Mitte Auflockerungen. Temperaturrückgang auf 10 bis 0 Grad. Tagsüber in der Südhälfte stark bewölkt bis bedeckt. Sonst heiter bis wolkig, ganz im Süden und Norden einzelne Schauer. 9 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag wechselnd bewölkt, teils auch heiter. 7 bis 13 Grad.