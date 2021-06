Das Wetter: In der kommenden Nacht in der Südhälfte Schauer und Gewitter, sonst trocken bei Tiefstwerten zwischen 15 und 8 Grad. Morgen im Norden viel Sonne, auch im Osten und in Niederbayern im Tagesverlauf zunehmend sonnige Abschnitte. Sonst Schauer und Gewitter mit Starkregen. 18 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Nordhälfte sonnig oder locker bewölkt, in der Mitte und im Süden Schauer und Gewitter, regional Unwetter. 19 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.