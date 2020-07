Das Wetter: Meist heiter und trocken, später im Nordwesten und Osten einzelne Gewitter. Im Osten lokal auch Unwetter durch Starkregen. Temperaturen 25 bis 30 Grad, an den Küsten kühler. Morgen im Norden und Osten teils kräftige Schauer und Gewitter, im Norden später aufklarend bei 19 bis 24 Grad. Im Süden viel Sonne bei Tageshöchstwerten von bis zu 30 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Norden wechselnd bewölkt, aber nur an der Küste etwas Regen. In der Mitte und im Süden heiter, später im Südosten aufkommende Niederschläge. 17 bis 23 Grad im Norden und bis 28 Grad im Süden.