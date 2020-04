Das Wetter: In der Nacht im Norden sowie im Süden und Südosten Schauer. Im Westen und in Teilen der Mitte teils locker bewölkt und überwiegend trocken. Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. Am Tage überall wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Schauer oder einzelne Gewitter. Im Norden 12 bis 15, sonst 16 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Donnerstag viele Wolken und Schauer bei 13 bis 19 Grad.