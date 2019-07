Das Wetter: In der Nacht meist wolkig, vor allem in der Mitte und im Süden weitere Schauer und Gewitter. Tiefsttemperaturen 15 bis 8 Grad. Morgen in der Südosthälfte erneut Regen und Gewitter, sonst bewölkt, aber meist trocken bei 16 bis 23 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Süden häufiger sonnig, in der Mitte und im Norden meist bewölkt. Am Alpenrand und im Bayerischen Wald Schauer oder Gewitter. 18 bis 26 Grad.