Das Wetter: In der Nacht in der Südosthälfte und an der Küste Regen. Sonst meist trocken und teils klar, Tiefstwerte 14 bis 5 Grad. Am Tage im Südosten Bayerns und an der Küste nachlassender Regen, sonst freundlich und trocken. 17 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag meist heiter oder sonnig und niederschlagsfrei. 21 bis 28 Grad.