Das Wetter: In der Nacht zunächst im Norden, später auch in der Mitte Aufzug von Wolken, aber weiterhin trocken. Im Süden gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte zwischen 9 Grad an der Nordsee und 0 Grad im östlichen Mittelgebirgsraum. Morgen teils wolkig, aber meist sonnig und fast überall trocken bei 15 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Norden und Osten sowie am Alpenrand stärkere Bewölkung, im Bergland sind leichte Schauer möglich. Sonst sonnig oder locker bewölkt und trocken. 13 bis 23 Grad.