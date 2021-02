Das Wetter: Meist klar oder gering bewölkt. Im Süden gebietsweise Nebel oder Hochnebel. Tiefsttemperaturen zwischen 10 und 0 Grad, im Süden und in der Mitte gebietsweise leichter Frost. Tagsüber zunächst neblig, dann verbreitet sonnig oder leicht bewölkt und trocken. 12 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Süden noch einmal sonnig, in der Mitte teils wolkig. Im Norden stärker bewölkt, in Schleswig-Holstein einzelne Schauer. Erneut 12 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.