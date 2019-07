Das Wetter: In der Nacht unterschiedlich stark bewölkt, örtlich Regen bei Tiefsttemperaturen von 13 bis 7 Grad. Auch tagsüber bewölkt, am Alpenrand einzelne Schauer. Im Süden auch sonnige Abschnitte. 17 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in der Nordhälfte wolkig, an den Küsten sind Schauer möglich. Im Süden sonnig oder locker bewölkt bei 18 bis 28 Grad.