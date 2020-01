Das Wetter: Nachts südlich der Donau teils gering, sonst meist stark bewölkt. Örtlich auch etwas Regen. Plus 6 bis minus 5 Grad. Am Tage stark bewölkt mit nur kurzen Auflockerungen. Heiteres Wetter nur an den Alpen. 3 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Dienstag im Norden und Westen viele Wolken und Regen. Sonst aufgelockert bewölkt, südlich der Donau auch sonnig. 4 bis 12 Grad, am Oberrhein bis 14 Grad.