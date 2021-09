Das Wetter: In der Nacht meist bewölkt, an der Ostsee Schauer, sonst trocken. Örtlich auch Nebel. Tiefstwerte zwischen 10 und 4 Grad, an der See milder. Am Tage im Westen und Südwesten Sonne. Im Osten stärker bewölkt mit etwas Regen. 14 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Westen und Südwesten sonnig, im Osten wolkig und gelegentlich etwas Regen. 15 bis 22 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.