Das Wetter: In der Nacht meist gering bewölkt oder klar, im Osten vereinzelt Gewitter. Tiefstwerte zwischen 18 und 10 Grad. Tagsüber zunächst viel Sonne, im Tagesverlauf vor allem in der Südosthälfte Schauer und Gewitter. 26 bis 33 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag heiter bis wolkig, im Westen sowie an der See auch längere sonnige Abschnitte. Im Tagesverlauf von Niedersachsen bis in den Südosten erneut Schauer und Gewitter, örtlich mit Hagel und Sturmböen. 25 bis 33 Grad.