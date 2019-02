Das Wetter: In der Nacht meist gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 6 bis 1 Grad, in der Südhälfte 3 bis -3 Grad. Am Tag in der Nordhälfte, später auch im Südwesten zunehmend bewölkt. Am Abend im Westen leichter Regen. 7 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag vielfach stark bewölkt, vor allem im Süden und in der Mitte schauerartiger Regen. Am meisten Sonne im Nordosten. 5 bis 12 Grad.