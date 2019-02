Das Wetter: In der Nacht meist gering bewölkt oder klar, vereinzelt Nebel. Tiefstwerte +4 bis -5 Grad. Am Tage sonnig und trocken bei Höchstwerten zwischen 11 und 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Osten und Südosten weiterhin sonnig. Im Norden, Westen und Südwesten zunehmend bewölkt, am Abend von Nordwesten her Schauer. 9 bis 18 Grad.