Das Wetter: In der Nacht an den Alpen wolkig, sonst meist klar, örtlich Nebel. Im Nordwesten zunehmend bewölkt. Tiefsttemperaturen 13 bis 4 Grad. Am Tage im Nordwesten und Norden bewölkt mit etwas Regen. Sonst nach Nebelauflösung oft sonnig. Höchsttemperaturen zwischen 18 Grad an der Nordsee und 30 Grad im Südwesten.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Sonntag meist sonnig oder heiter und trocken bei 18 bis 31 Grad.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.