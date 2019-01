Das Wetter: In der Nacht im Erzgebirge und in den Alpen noch vereinzelt Schneefall, sonst oft klar. Später im Nordwesten und Westen neue Wolken und örtlich Regen oder Schnee. Tiefstwerte zwischen 7 und 2 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, in der Mitte und im Süden gelegentlich Schneeschauer. 0 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag meist stark bewölkt oder bedeckt. Im Osten und Südosten Niederschläge. 1 bis 7 Grad.