Das Wetter: In der Nacht meist klar und niederschlagsfrei. Tiefstwerte in der Osthälfte 15 bis 8 Grad, im Westen 18 bis 14 Grad. Am Tage heiter bis sonnig und trocken bei bis zu 34 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Dienstag bleibt es sonnig und trocken bei bis zu 38 Grad.