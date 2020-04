Das Wetter: In der Nacht überwiegend gering bewölkt oder klar und trocken, nur im äußersten Süden örtlich etwas Regen. Tiefsttemperaturen plus neun bis minus 1 Grad. Morgen heiter und trocken, nur im Südwesten, im Alpenvorland und an der Nordsee ist im Tagesverlauf etwas Regen möglich.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag von Westen und Südwesten her Schauer und Gewitter, örtlich auch Starkregen. Im Osten noch heiter und trocken. 14 bis 27 Grad.