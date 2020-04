Der Wetterbericht: In der Nacht meist klar und trocken bei Tiefsttemperaturen zwischen plus 9 Grad in der Nordwesthälfte und minus 2 Grad in der Südosthälfte. Morgen verbreitet sonnig, nur im äußersten Norden am Abend Wolkenaufzug. 15 bis 24 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in Süddeutschland überall sonnig. In den übrigen Landesteilen auch einige Wolkenfelder, aber kaum Regen. 16 bis 24 Grad.