Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte -1 bis -10 Grad. Am Tage viel Sonnenschein bei meist wolkenlosem Himmel, nur in Südost-Bayern Quellbewölkung. Tageshöchstwerte zwischen 2 Grad im Bayerischen Wald und 13 Grad am Niederrhein.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Südosten wolkig und vereinzelt ein paar Schneeflocken. Sonst heiter bis sonnig und trocken. Temperaturen zwischen 2 und 13 Grad.