Das Wetter: In der Nacht am Alpenrand und im Bayerischen Wald anfangs etwas Regen, später auch im Norden und Nordwesten. Sonst locker bewölkt oder klar. Tiefsttemperaturen 10 bis 3 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte sowie in Ostbayern und an den Alpen Schauer. Im Süden ansonsten bewölkt, aber trocken, im Südwesten sonnig. 14 bis 21 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag in der Westhälfte überwiegend heiter bis wolkig, im Südwesten sonnig. In der Osthälfte wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern. 16 bis 23 Grad.