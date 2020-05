Das Wetter: In der Nacht in der Mitte und in der Osthälfte Regen. Im Süden aufgelockert bewölkt, nur vereinzelt Schauer. Tiefsttemperaturen 15 bis 7 Grad. Am Tag vor allem in der Südhälfte und im Nordosten Regen, sonst wechselnd bewölkt und meist trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 15 und 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag von Nordwesten Schauer und einzelne Gewitter. Im Südwesten länger sonnig. 14 bis 21 Grad.