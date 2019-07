Das Wetter: Nachts in der Nordhälfte überwiegend bewölkt, aber trocken. In der Südhälfte kaum bewölkt oder klar. 14 bis 8 Grad. Am Tage im Nordwesten bis ins östliche Mittelgebirge bewölkt. Sonst wechselnd oder gering bewölkt, im Südwesten auch sonnig. 20 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Donnerstag in der Osthälfte teils sonnig. Ansonsten von Westen her aufziehende Bewölkung mit Schauern. 24 bis 29 Grad.