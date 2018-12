Das Wetter: Nachts an den Alpen anfangs noch etwas Regen, in höheren Lagen Schnee. Sonst überwiegend trocken. 5 bis minus 3 Grad. Am Tage im Norden und Osten aufgelockert und trocken, Richtung Lausitz auch sonnige Abschnitte. Im Westen und Süden viele Wolken, später örtlich Regen bei 4 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag meist bedeckt, im Osten auch Regen. 5 bis 13 Grad.