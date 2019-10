Das Wetter: In der Nacht von Südwesten her Aufzug dichter Wolken, aber weitgehend trocken. In der Osthälfte gering bewölkt oder klar. Plus 7 bis minus 6 Grad. Am Tage in der Westhälfte viele Wolken und etwas Regen, der sich allmählich nach Osten ausbreitet. 7 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag überwiegend stark bewölkt. Zunächst Niederschläge, später meist trocken bei 11 bis 20 Grad.