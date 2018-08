Das Wetter: In der Nacht überwiegend aufgelockert und trocken, nur an der Ostsee einzelne Schauer. Tiefsttemperaturen 15 bis 6 Grad. Morgen teils wolkig, teils sonnig, im Süden und an der Ostseeküste örtlich Regen. 17 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag meist locker bewölkt und sonnig. Im Norden, Nordosten und Südosten viele Wolken, in den Alpen teils Regen. 14 bis 23 Grad.