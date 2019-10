Das Wetter: In der Nacht im Süden aufgelockert bewölkt oder klar. Sonst einzelne Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 10 bis 3 Grad. Am Tage am Alpenrand größere Auflockerungen, sonst überall Regen bei Höchsttemperaturen von 13 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Nordhälfte weitere Regenfälle, sonst bewölkt, aber trocken, im Süden zunehmend sonnig. Höchstwerte zwischen 15 und 21 Grad.