Das Wetter: In der kommenden Nacht wechselnd bis stark bewölkt, nachlassende Niederschläge. Vor allem im Süden größere Auflockerungen. Gegen Morgen von Westen her einsetzender Regen. Tiefstwerte 10 bis 2 Grad. Morgen in der Nordhälfte Regen. Im Süden trocken mit längeren sonnigen Abschnitten. 9 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch nach Auflösung teils zäher Nebel- oder Hochnebelfelder freundlich und meist sonnig. 7 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.