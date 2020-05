Das Wetter: In der Nacht in der Westhälfte nachlassende Schauer, örtlich gering bewölkt oder klar bei 7 bis 1 Grad. Im Osten und Südosten noch Regen. Am Tage wechselnd bis stark bewölkt, im Süden und Südwesten längere Zeit sonnig, im Osten bis in den Nachmittag hinein Schauer, 12 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden Auflockerungen. Sonst wechselnd bis stark bewölkt. In der Mitte und im Süden Schauer oder Gewitter. 11 bis 22 Grad.