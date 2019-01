Das Wetter: Nachts wechselnde bis starke Bewölkung mit Schauern, teils vermischt mit Schnee. Plus 3 bis 0 Grad, im Bergland Frost. Am Tage verbreitet Niederschläge. In tiefen Lagen teils Graupel, teils Schneeregen. Im Bergland durchweg als Schnee. 2 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Dienstag wechselnd wolkig, gebietsweise noch Schneeschauer. Vor allem südlich der Donau längere sonnige Abschnitte. 1 bis 6 Grad.