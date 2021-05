Das Wetter: In der Nacht in der Südwesthälfte abklingende Niederschläge und teils Auflockerungen, dort örtlich Nebel. Im Norden und Osten meist stark bewölkt und gebietsweise Regen. Tiefsttemperaturen 9 bis 1 Grad. Am Tage im Norden und Osten stark bewölkt mit etwas Regen, am Nachmittag Auflockerungen. In der Südwesthälfte nach freundlichem Beginn Schauer und einzelne Gewitter. Höchsttemperaturen 13 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Tagesverlauf zunehmend bewölkt, teils Regen, in der Nordosthälfte auch Gewitter. 13 bis 20 Grad.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.