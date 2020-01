Das Wetter: In der Nacht teils klar. Vielerorts aber Nebelfelder. Tiefsttemperaturen 0 bis -8 Grad mit den tiefsten Werten in Bayern. Nur auf den Inseln meist frostfrei. Am Tage im Norden und Westen zunehmend bewölkt, aber meist trocken. Sonst teils sonnig, teils Hochnebel. Temperaturen 0 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Südosten heiter und trocken. Sonst viele Wolken, teils mit Regen. 5 bis 11 Grad.