Das Wetter: Nachts vielerorts trocken, im Norden und Westen wieder etwas Regen, später auch in Südostbayern Niederschläge. Abkühlung auf 15 Grad an den Küsten bis 1 Grad im Süden. Am Tage in einem breiten Streifen von der Schwäbischen Alb bis zur Ostsee Wechsel aus wolkigen und teils längeren sonnigen Abschnitten. Regen am ehesten von Schleswig-Holstein über Nordrhein-Westfalen bis nach Rheinland-Pfalz sowie in Südostbayern. Höchstwerte 9 bis 18 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Dienstag an der Ostsee trocken und teils länger sonnig, sonst bewölkt und vor allem im Westen und Süden Regen. 11 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.