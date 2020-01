Das Wetter: In der Nacht ostwärts abziehende Schauer, am Alpenrand und im Erzgebirge noch länger anhaltend bei sinkender Schneefallgrenze. Tiefsttemperaturen 5 bis 0 Grad. Am Tage vielerorts freundlich, örtlich Nebel oder Hochnebel bei 2 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden und Westen stark bewölkt und zeitweise regnerisch. Im Osten und Süden teils sonnig, teils neblig-trüb. 2 bis 9 Grad.