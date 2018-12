Das Wetter: In der Nacht verbreitet Regen, in höheren Lagen Schnee. Von Westen her Auflockerungen. +6 bis -4 Grad. Morgen bewölkt, örtlich geringer Regen, in höheren Lagen Schnee, im Norden auch sonnige Abschnitte. 1 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

An Silvester meist stark bewölkt, im Südosten Regen, an den Alpen Schnee. 3 bis 10 Grad.