Das Wetter: In der Nacht bewölkt und häufig Regen, im Südosten Glatteisgefahr. Richtung Alpen und in der Lausitz meist trocken. 7 bis -5 Grad. Am Tage wechselnd bewölkt mit Schauern. Südlich der Donau im Tagesverlauf freundlich. 8 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag verbreitet regnerisch bei 7 bis 15 Grad.