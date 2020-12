Das Wetter: In der Nacht meist stark bewölkt, gebietsweise Regen, teils bis in tiefere Lagen auch als Schnee oder Schneeregen. Örtlich Glättegefahr bei Tiefsttemperaturen von plus 2 bis minus 5 Grad. Am Tage wechselnd bis stark bewölkt, teils mit Regen- oder Schneeregen, im Bergland als Schnee. Im Süden und Osten Auflockerungen. 2 bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch meist stark bewölkt und teils bedeckt, regional Schauer. Im Südosten und Osten häufiger Wolkenauflockerungen. 2 bis 6 Grad.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.