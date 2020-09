Das Wetter: In der Nacht Schauer und Regen zunächst vor allem in der Nordhälfte, später auch von Westen her bis in die Mitte ziehend. Im Süden gering bewölkt oder klar. 16 bis 10 Grad. Morgen teils aufgelockert, teils stark bewölkt. Schauer an den Küsten, im Nordosten sowie an den Alpen. 17 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten: Auch am Sonntag teils sonnig, teils wolkig. An den Alpen und im Nordwesten schauerartiger Regen. 16 bis 22 Grad.