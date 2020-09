Das Wetter: In der Nacht Schauer und Regen zunächst vor allem in der Nordhälfte, später auch von Westen her bis in die Mitte ziehend. Im Süden gering bewölkt oder klar. 16 bis 9 Grad. Am Tage teils aufgelockert, teils stark bewölkt. Schauer an den Küsten, im Nordosten sowie an den Alpen. 17 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten: Auch am Sonntag teils sonnig, teils wolkig. An den Alpen und im Nordwesten schauerartiger Regen. 16 bis 22 Grad.