Das Wetter: In der Nacht von Nordwesten her neuer Regen, in der Südosthälfte meist trocken. 7 bis 1 Grad. Am Tage Wechsel von Sonne, Wolken und Schauern. 8 bis 12 Grad, im Bergland kühler.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag meist stark bewölkt mit Schauern, nur selten Auflockerungen. 6 bis 13 Grad.