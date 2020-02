Das Wetter: In der Nacht Schauer, vor allem im Süden und Osten, bei Tiefstwerten zwischen +5 und -2 Grad. Am Tag zunächst wechselnd bewölkt, örtlich auch längere sonnige Abschnitte, vereinzelt aber auch Schauer, kurze Gewitter und stürmische Böen. Am Nachmittag von Westen und Südwesten aus neue Wolken mit Regen. Temperaturen von 8 bis 13, am Oberrhein bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag wechselnd bewölkt, gebietsweise Schauer. In höheren Lagen Schnee. 7 bis 12 Grad, im Bergland 0 bis 5 Grad.