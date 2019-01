Das Wetter: In der Nacht im Süden und Osten trocken, sonst dicht bewölkt und regnerisch. Tiefstwerte plus 5 bis minus 3 Grad. Am Tage von Nordwest nach Südost durchziehende Regenwolken, vereinzelt Gewitter. Im Westen und Norden sowie in höheren Lagen auch Schnee. Höchsttemperaturen 4 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag wechselnd wolkig mit längeren Aufheiterungen bei 2 bis 5 Grad.