Das Wetter: In der Nacht von West nach Ost ziehende Schauer, im Süden teils kräftige Gewitter. Abkühlung auf 16 bis 10 Grad. Am Tage in der Osthälfte Schauer oder Gewitter, am Alpenrand teils länger Regen. In der Westhälfte im Tagesverlauf Aufheiterungen und meist trocken. Höchstwerte zwischen 18 Grad an der See und 24 Grad im Südwesten.

Die Aussichten:

Am Freitag von Süden her ausgreifender Regen, teils mit Gewittern. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken. Höchsttemperaturen 18 bis 23 Grad.